وقال أحمد حميد نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار لرويترز عبر الهاتف إن حوالي مئة مدني قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى اليوم الثلاثاء. وألقى باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

وذكر علي بيديل، وهو متحدث باسم المنطقة الصومالية، أن 25 شخصا قُتلوا يوم الجمعة كما قُتل "عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم لاحق شنته القوات نفسها الثلاثاء. ولم يرد على طلبات للتعليق على بيان حميد.