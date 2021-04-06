وسيكون أمام نتانياهو 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي. ويمكن للرئيس تمديد المهلة لــ14 يوما أخرى قبل اختيار مرشح جديد، أو اتخاذ قرار بعدم قدرة أي مرشح على تشكيل حكومة، وهو سيناريو سيدفع البلاد لخامس انتخابات عامة منذ 2019.

يذكر أنه قبل نحو أسبوع، أعلن الرئيس الإسرائيلي أنه سيختار مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة بحلول 7 أبريل، بعد انتخابات تشريعية جاءت متقاربة النتائج.

وحصل حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتانياهو على 30 من أصل 120 مقعدا في البرلمان، بالرغم من أن نتانياهو كان يحتاج لتشكيل تحالف من 61 نائبا على الأقل للاحتفاظ برئاسة الوزراء التي يشغلها منذ 12 عاما متتالية.

ويسعى نتانياهو لاجتذاب المنشقين عن الأحزاب المعارضة أو تجنيد واحد من اثنين من "صانعي الملوك" غير المنحازين حاليا لدعمه.

وأحدهما نفتالي بينيت، وهو زعيم لليمين اليهودي المتشدد، والآخر هو منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة التي فاجأت المحللين بفوزها بأربعة مقاعد.

وفي الانتخابات الثلاث الماضية لم تنجح أي شخصية في كسب تأييد غالبية نيابية، مما استدعى إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة وحدة بين نتانياهو وخصمه حينها بيني غانتس لمحاربة تداعيات فيروس كورونا، لكنها انهارت بعد أشهر من تأليفها.