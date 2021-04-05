وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتن في 2024.

ويحكم بوتن، الذي يلقبه كثيرون بـ"القيصر"، روسيا منذ عام 1999، وهيمن على الحياة السياسية فيها، حتى عندما تولى بين عامي 2008- 2012 منصب رئيس الوزراء.

وبوتن (68 عاما) هو زعيم حزب روسيا الموحدة، الحزب الحاكم في البلاد.

وفي أواخر مارس الماضي، أقرت الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الاتحاد) تعديلات على الدستور، تسمح للرئيس بوتن بالترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين.

وأتى تمرير القانون في مجلس الاتحاد للقانون بعد قرار مماثل من الغرفة الدنيا في البرلمان (مجلس الدوما).

وهذا هو التعديل الأول لدستور 1993 الذي يحكم روسيا حتى الآن، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وإقرار التعديلات في البرلمان، يعني أنها لا تحتاج إلى استفتاء، لكن بوتن أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة.

وكان المواطنون الروس قد صوتوا لصالح رزمة تعديلات على الدستور، من بينها هذا القانون، في استفتاء نظم صيف 2020.