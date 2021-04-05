وشارك في حفل افتتاح القنصلية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيرته السنغالية، عيساتا تال سال، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين.

وبذلك، يبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية المغربية، 21 قنصلية عامة، تابعة لدول إفريقية وعربية.

وتنقسم هذه القنصليات بين مدينتي العيون (11 قنصلية) والداخلة (10 قنصليات).

ويأتي هذا الافتتاح في إطار دبلوماسية القنصليات التي دشنتها المملكة المغربية قبل فترة قصيرة، لدعم مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

هذا وتعتبر السنغال من بين أكثر الدول انخراطا في الدفاع عن قضايا المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، كما في الهيئات الدولية من قبيل مجلس الأمن الدولي وباقي أجهزة منظمة الأمم المتحدة.

وكانت السنغال قد شاركت في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة، في 15 يناير الماضي، حول دعم مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب في الصحراء، إلى جانب مشاركة 40 دولة.