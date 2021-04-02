وشدد بايدن على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم".

واتهمت أوكرانيا، الخميس، روسيا بحشد آلاف الجنود على الحدود بين البلدين، وفي شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014.

وبينما لم يؤكد الناطق باسم الكرملين، دميرتي بيسكوف، مباشرة تكدس الجنود على الحدود مع أوكرانيا، فقد شدد، الخميس، على أن لدى موسكو حرية تحريك جنودها ضمن أراضيها.

وقال: "روسيا تحرّك قواتها المسلحة بحسب تقديرها لما هو مناسب.. يجب ألا يقلق أحد وألا يمثل (الأمر) تهديدا لأحد".

وكانت الحرب قد اندلعت في شرق أوكرانيا عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أعقاب انتفاضة دامية أطاحت بالرئيس المقرب من الكرملين آنذاك، فيكتور يانوكوفيتش.

ونفت روسيا مرارا إرسال جنود أو أسلحة لدعم الانفصاليين.