من المتوقع أن يؤدي قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية هذا الأسبوع إلى وفرة الاختبارات المنزلية الرخيصة التي أوصى بها العديد من الخبراء منذ شهور.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن الاختبارين الإضافيين اللذين قامت بتصنيعهما شركتا "أبوت" و"كويديل" يمكن الآن بيعهما بدون روشتة طبية، ما من شأنه أن يسمح للأفراد باختبار أنفسهم بشكل متكرر في المنزل.

تسمح الاختبارات المنزلية للمستخدمين بالحصول على العينة بأنفسهم باستخدام مسحة أنف يتم إدخالها بعد ذلك في شريط الاختبار. وعادة ما تظهر النتائج في غضون 10 إلى 20 دقيقة.

يعد الاختبار المتكرر أمرًا مهمًا لتقليل فرص الحصول على نتائج خاطئة. ويمكن للبالغين استخدام كلا الاختبارين لفحص الأطفال بعمر سنتين وما فوق.

يُعد الاختبار الذاتي المتكرر ركيزة أساسية للمساعدة في إعادة فتح المدارس والجامعات والمكاتب في ظل زيادة التطعيمات.