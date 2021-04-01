وتبين المشاهد اقتراب مهرّبين اثنين من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، إذ اعتلى أحدهما الجدار الفاصل بين البلدين وقام بإسقاط طفلتين من فوق الجدار المرتفع. وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن أعمار الطفلتين 3 و5 أعوام.

ويظهر الفيديو تسلق أحد الرجلين أعلى الجدار، من الناحية المكسيكية، قبل إلقاء الطفلين الشقيقتين على الجانب الآخر من الحدود، إذ سقطا بقوة وارتطمتا بالأرض.

وعند لحظات من إلقائهما أرضا، تظهر إحداهن كما لو كانت عاجزة عن الحركة من جراء السقوط من ارتفاع عال، قبل أن تستجمع قواها وتتحرك مرة أخرى.

وأظهر الفيديو هروب المهربين من المكان بمجرد أن ألقيا بالطفلتين على الناحية الأميركية من الجدار الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 4 أمتار.

ويجتاز المئات من الأطفال والمراهقين الحدود الأميركية يوميا، معظمهم يفرون من العنف أو الفقر أو آثار الكوارث الطبيعية في أميركا الوسطى.

وفي بعض الحالات، رفض الآباء دخول الولايات المتحدة وأرسلوا أطفالهم عبر الحدود بمفردهم، على أمل أن يتم وضعهم مع أقاربهم في نهاية المطاف.

وشهدت الآونة الأخيرة عبور نحو 500 طفل يوميا، من دون ذويهم، نحو الأراضي الأميركية.

وتقدم وزارة الصحة الأميركية رعايتها لنحو 13 ألف طفل مهاجر، بينما يبقى نحو 5300 طفل في رعاية سلطات الجمارك وحماية الحدود، حتى إيجاد حل لوضعهم.