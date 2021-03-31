وأغرى الملياردير الأميركي من ينتقل إلى مدينته المستقبلية، بإمكانية الحصول على فرص للعمل في شركة "سبيس إكس".

وقال ماسك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء: "يرجى التفكير في الانتقال إلى ستاربيز في تكساس وتشجيع الأصدقاء على القيام بذلك".

وتابع: "تنمو احتياجات التوظيف الخاصة بسبيس إكس للمهندسين والفنيين والبنائين وموظفي الدعم الأساسيين من جميع التخصصات بسرعة".

وأضاف ماسك في تغريدة أخرى: "ستنمو ستاربيز بعدة آلاف من الأشخاص خلال العام أو العامين المقبلين".

وكان ماسك أعلن في وقت سابق أنه بصدد إنشاء مدينة جديدة في ولاية تكساس الأمريكية، تحمل اسم "ستاربيز".

وقال إن المدينة ستكون أكبر بكثير من قرية بوكا تشيكا، حيث تقع منصة إطلاق صواريخ تابعة لشركة "سبيس إكس".