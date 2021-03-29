وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية التايوانية نشرت صواريخ "لمراقبة" التوغل، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت رويترز عن المصدر إن الطائرات التايوانية أنذرت الطائرات الصينية عبر أجهزة اللاسلكي.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن دخول 20 طائرة عسكرية صينية منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية الجمعة، في "أكبر توغل" من نوعه حتى الآن.

وفي يناير الماضي، أعلنت تايوان توغل 8 طائرات من قاذفات القنابل وأربع مقاتلات صينية في ذات المنطقة.

وخلال الأشهر الماضية، نفذت الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، طلعات جوية شبه يومية فوق المياه الفاصلة بين الجزء الجنوبي من تايوان وجزر "براتاس" التي تسيطر عليها تايوان في بحر الصين الجنوبي.