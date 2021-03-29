وفي مقابلة تلفزيونية نقلتها "أسوشيتد برس" عن محطة "إيه آر دي" العامة مساء الأحد، أقرت ميركل بأن حكومتها ارتكبت أخطاء، بما في ذلك خطط إغلاق في عيد الفصح.

كما أعربت الزعيمة عن إحباطها من تصرفات بعض حكام الولايات في ألمانيا، ومن ضمنهم أعضاء من حزبها، الذين قاوموا قيودا أكثر صرامة كانوا قد وافقوا عليها سابقا.

لكن ميركل، التي لن تترشح مرة أخرى في الانتخابات في سبتمبر، قالت إنها تلتزم بتعهدها بتقديم لقاح لكل شخص بالغ بحلول نهاية الصيف، وأصرت على أن ألمانيا "لا تزال في وضع جيد" مقارنة مع معظم جيرانها.

وأضافت "ربما نكون منشدين للكمال على نحو مفرط في بعض الأحيان ونريد أن نفعل كل شيء بشكل صحيح، لأنه من الواضح أن كل من يرتكب خطأ يواجه دائما قدرا كبيرا من النقد الشعبي".