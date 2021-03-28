وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن بوتن ربط بلوغ هذه المرحلة من المناعة الجماعية برفع القيود الوقائية التي جرى فرضها.

وأضاف بوتن، الذي تلقى لقاحا روسيا للوقاية من المرض هذا الأسبوع، أن الأثر الجانبي الوحيد الذي شعر به كان ألما خفيفا في عضلاته في الصباح التالي لتلقي اللقاح وشعورا بعدم الارتياح في موضع الحقن.

ويوم الأحد، قال الفريق المكلف بإدارة أزمة كورونا في روسيا، إن البلاد سجلت 336 حالة وفاة من جراء "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى أزيد من 97 ألفا، فيما تم الإعلان عن أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بالوباء، يوم الأحد.

وكانت روسيا أول دولة في العالم تعلن لقاحا جاهزا ضد فيروس كورونا المستجد، وهو "سبوتنيك في"، وكان الرئيس بوتن قد قال في الصيف الماضي إن ابنته أخذت التطعيم.

وقوبل اللقاح الروسي، وقتئذ، بتشكيك في سلامته ومراعاته للشروط العلمية، وعدم استيفاء التجاب السريرية، لكن دولا غربية متزايدة صارت تبدي اهتمامها بشراء اللقاح من روسيا حتى تمضي قدما في حملات التطعيم.