أعلنت هيئة مكافحة الأمراض في البلاد - معهد روبرت كوخ - عن تسجيل 20472 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 و157 حالة وفاة إضافية السبت.

وقال رئيس المعهد أمس الجمعة إن ألمانيا قد تشهد ما يصل إلى 100 ألف إصابة يوميا إذا استمرت الإصابات في الارتفاع بشكل كبير.

قاوم حكام الولايات الألمانية الستة عشر هذا الأسبوع فرض قواعد أكثر صرامة طالب بها خبراء طبيون. كما رفضت بعض الولايات تطبيق خطة أطلق عليها "مكابح الطوارئ" والتي تم الاتفاق عليها سابقا مع المستشارة أنغيلا ميركل عندما يرتفع عدد الحالات الأسبوعية إلى أكثر من 100 لكل 100 ألف نسمة.

وقال شبان في اجتماع عام السبت "إذا نظرنا إلى الاحصاءات، فإننا نحتاج إلى 10-14 يوما أخرى، على الأقل، من تقليل جهات المخالطة والتحركات بشكل صحيح، والإغلاق، إذا كنتم تريدون تسميته هكذا، كما كان لدينا في عيد الفصح العام الماضي".