وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية حريقا هائلا في مخيم بالوخالي في منطقة كوكس بازار، حيث تصاعد الدخان الأسود فوق أكواخ وخيام مشتعلة بينما كافح الناس للنجاة بأمتعتهم.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لويز دونوفان في كوكس بازار حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية "خدمات الإطفاء وفرق الإنقاذ والمكافحة ومتطوعون (موجودون) في المكان لمحاولة السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده".

وأضافت "شركاء (لنا) في الإغاثة الإنسانية حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم الجهود (المبذولة) وكذلك مركبات إجلاء ومعدات. الجهود جارية لإقامة عوازل حريق لمنع امتداد النيران إلى مخيمات أخرى".

وأضافت "حتى الآن النار امتدت إلى ملاجئ ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى".

وقال محمد نوخيم وهو زعيم من الروهينغا في المخيمات في كوكس بازار وهي قطعة أرض متاخمة لميانمار في جنوب شرق بنغلادش "آلاف الأكواخ احترقت تماما".

وقال محمد شمس الدجى نائب مسؤول حكومة بنغلادش عن اللاجئين "نحاول السيطرة على الحريق".

وقال لاجئون يقيمون في المخيمات إن منازل كثيرة احترقت وتوفي عدد من الأشخاص، لكن لم يتسن للسلطات أو مفوضية الأمم المتحدة تأكيد عدد الوفيات. ولم يعرف بعد سبب حريق.

ويعيش في المخيمات أكثر من مليون من لاجئي الروهينغا فر معظمهم من ميانمار في عام 2017 أمام حملة بقيادة الجيش قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه ميانمار.