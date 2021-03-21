ووفق ما ذكرت صحيف "ديلي ميل" البريطانية، فقد اقترح قائد الجيش البريطاني، الجنرال مارك كارلتون سميث، وضع "القوة الجوية الخاصة" (SAS) و"خدمة القوارب الخاصة" (SBS) على "مسار مختلف" في الخطط الجديدة التي سيتم نشرها في ورقة قيادة الدفاع الاثنين.

وأوضح المصدر أن هذا "الإصلاح الشامل" قد يشهد أيضا عمل القوات الخاصة البريطانية جنبا إلى جنب مع جهاز المخابرات السري لتنفيذ عمليات مراقبة ضد المخابرات الروسية والوحدات العسكرية.

وذكر مارك كارلتون: "التهديدات الأكثر استمرارا وفتكا هي تلك المرتبطة بجهات معادية.. لذلك يجب تغيير المهام والمسؤوليات لتتناسب مع التهديدات".

ومن المحتمل أن يتم تكليف القوات الخاصة بالكشف عن أنشطة المخابرات العسكرية الروسية "GRU"، التي يُعتقد أنها مسؤولة عن محاولة تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال.

كما ستتكلف هذه القوات بمكافحة أنشطة مجموعة "فاغنر"، وهي منظمة مرتزقة سرية روسية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في الورقة، إن القوات المسلحة "بحاجة إلى التكيف لمواجهة التهديدات التي تغيرت خلال الأعوام الماضية".