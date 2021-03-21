وردت خدمات الطوارئ في الولاية على 640 طلبا للمساعدة مساء السبت، من ضمنها 66 طلبا للإنقاذ من الفيضانات.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجليان، إنه تم إنقاذ مئات الأشخاص من المياه.

وصدرت أوامر إجلاء في مواقع عديدة في الساحل الشمالي الأوسط شمال شرقي الولاية، والتي قالت بيريجليان إنه يشهد حدثا يقع مرة كل مائة عام.

وأضافت انه مع "أننا لا نعتقد أن الأمور ستزداد سوءا في الساحل الشمالي الأوسط، فإن الظروف ستستمر بالتأكيد، وسوف يستمر هطول الأمطار عبر الأجزاء التي تأثرت بالفعل".

وقالت بيريجليان أيضا إن أجزاء من غرب سيدني تتعرض لحدث مناخي يحدث كل 50 عاما، حيث سجلت بعض المواقع أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار منذ صباح الجمعة، محطمة الأرقام القياسية.

وبدأ سد واراغامبا، غرب سيدني، بالفيضان الأحد، وحتى الآن تم افتتاح 13 مركز إجلاء في جميع أنحاء الولاية.

ومن المتوقع حدوث المزيد من عمليات الإجلاء، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الطقس السيئ حتى منتصف الأسبوع.

وحثت السلطات المحلية المواطنين على عدم القيادة عبر المناطق التي غمرتها الفيضانات، حيث يمكن أن تجرفهم التيارات القوية بسهولة.