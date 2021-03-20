وقال وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19، وذلك بعد يومين من تلقيه اللقاح.

وأضاف الوزير الباكستاني، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن خان، البالغ من العمر 68 عاما "عزل نفسه في المنزل"، لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى عما إذا كان آخرون عزلوا أنفسهم لأنهم خالطوا رئيس الوزراء.

وعقد خان اجتماعات دورية في الآونة الأخيرة من بينها حضور مؤتمر أمني في العاصمة إسلام أباد وحضره عدد كبير من المشاركين، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتحدث عمران خان إلى المؤتمر دون أن يرتدي كمامة، كما حضر تجمعا لافتتاح مشروع إسكان للفقراء بنفس الطريقة، أمس الجمعة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني تلقى التطعيم يوم الخميس.

وتشهد باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19.

وجاء في أعداد نشرتها الحكومة أن الفحوص أثبتت إصابة 3876 بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ أوائل يوليو الماضي، ويرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 620 ألف حالة.

وأشارت النشرة إلى أن هناك أيضا 42 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، الأمر الذي يرفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى 13,799 حالة.

وأطلقت باكستان حملة تطعيم للجمهور يوم 10 مارس الجاري، بدءا بكبار السن بعد استجابة ضعيفة من الأطقم الطبية التي عبرت عن مخاوف من اللقاحات الصينية.

وأقرت باكستان لقاحي سينوفارم وكانسينوبيو الصينيين ولقاح أسترازينيكا واللقاح الروسي "سبوتنيك في" للاستخدام الطارئ.