وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "لن يتراجع (بايدن عن موقفه) ... سيكون صريحا ومنفتحا للغاية إزاء تلك العلاقة".

ونقلت رويترز عن الزعيم الروسي قوله في وقت سابق الخميس إنه ينبغي له ولبايدن إجراء محادثات عبر دائرة تلفزيونية خلال أيام على أن تنقل مباشرة.

وقال الكرملين، الجمعة، إن الهدف من عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاتصال هاتفيا بنظيره الأميركي جو بايدن، هو "إنقاذ العلاقات والحفاظ عليها"، وذلك بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الأخير بحق بوتن، واصفا إياه بـ"القاتل".

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو "تطمح دائما للأفضل لكنها تستعد للأسوأ"، وذلك بعد يوم من تأكيد بوتن على أنه يجب أن يجري محادثات عبر مع بايدن "في الأيام المقبلة".

وأشار بيسكوف إلى أن عرض الرئيس الروسي لإجراء محادثات "لا يزال قائما"، منوها إلى أن ذلك يمكن أن يتم "في أي وقت ملائم لبايدن".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "لكل من الرئيسين بايدن وبوتن منظور مختلف إزاء بلده. لكن مواطن الاتفاق بينهما هي ما ينبغي أن نبحث له عن سبل للعمل معا حيثما كانت لمصلحتنا المشتركة".