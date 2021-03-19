وكتبت صحيفة "ديلي ميل"، أن بايدن الذي يبلغ 78 سنة، وتولى مهامه داخل البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، تعثر مرتين ثم سقط على ركبته وسط السلم.

لكن الرئيس الأميركي سرعان ما تدارك الموقف، وقام بشكل سلس، ثم واصل طريقه إلى باب الطائرة.

وأعطى بايدن تحتية من أعلى سلم الطائرة الرئاسية المرموقة، ثم دخل لأجل بدء الرحلة الجوية، انطلاقا من قاعدة "أندروز" في ولاية ماريلاند.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يثير شكوكا حول صحة جو بايدن، ودأب على وصفه بـ"جو النعسان".

ووقع بايدن أكثر من مرة في زلات لسان، فخلط بين أسماء وصفات، وفي أحدث خطأ، خاطب نائبته كامالا هاريس بـ"الرئيسة هاريس".

وفي رده على اتهامات بايدن، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مؤخرا، إنه يتمنى صحة جيدة لنظيره الأميركي، وهو ما فهمه البعض بمثابة لمز إلى حالته.

وقبل أيام، قام الدكتور والباحث في جامعة جورج واشنطن، كيفن أوكونور، بنشر تقرير مفصل من ثلاث صفحات عن صحة بايدن، بناء على طلبه، وأوضح فيه أن الرئيس الأميركي يتمتع بصحة جيدة وهو بقوة تسمح له أن يمارس كافة المهام المنوطة برئيس الولايات المتحدة.