وجاء إعلان الوكالة الأوروبية بعد ساعات من إعلان وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، عن سلامة اللقاح.

وقالت الوكالة الأوروبية إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وكانت دول أوروبية قد علقت استخدام لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" مؤقتا بعد الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات بجلطات دموية بين أشخاص حصلوا مؤخرا على جرعة من اللقاح.

ومن بين الدول التي علقت استخدامه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وتحقق منظمة الصحة العالمية في هذه التقارير، وسبق أن قال أحد خبرائها لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه لا يوجد دليل على ارتباط الجلطات أو الوفيات التي حدثت باللقاح نفسه.

كانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطره، موصية بمواصلة حملات التطعيم.