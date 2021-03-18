ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن بوتن قوله إن "الناس يرون الآخرين عادة كما يرون أنفسهم".

وتعليقا على تصريحات بايدن بأنه يعتقد أنه قاتل، قال بوتن إنه يتمنى لبايدن الصحة.

وأضاف بوتن: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدنا"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ربما تعتقد أننا مثلها لكن لدينا خريطة وراثية مختلفة".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن موسكو ستعامل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أنها لا ترغب في تحسين العلاقات بين البلدين.

وطالب عضو بارز في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) واشنطن بتقديم اعتذار عن الوصف الذي أطلقه بايدن.

وكان بايدن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، بـ"القاتل"، متعهدا بجعله "يدفع ثمن أعماله".

وجاءت تصريحات بايدن غير المسبوقة في الأعراف الدبلوماسية، بعد أن كشفت الاستخبارات الأميركية أن بوتن حاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، التي فاز بها بايدن.

وأثارت تصريحات بايدن موجة غضب عارمة في روسيا، التي سارعت إلى استدعاء سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف "للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة".