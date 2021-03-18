وغاب ماغوفولي أسبوعين عن الحياة العامة، مثيرا تكهنات بشأن حالته الصحية، فيما ثارت شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد لكن مسؤولين نفوا ذلك في 12 مارس الجاري.

وكان الرئيس التنزاني من أبرز المشككين في خطورة جائحة "كوفيد 19".

وقالت نائبة الرئيس على محطة "تي بي سي" الرسمية: "يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس 2021 حوالي الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي، الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج".

وأضافت أن ترتيبات الدفن جارية، وأعلنت 14 يوما من الحداد وتنكيس الأعلام في تنزانيا.

وبعد إعلان الوفاة، قال زعيم المعارضة زيتو كابوي إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازي في وفاة ماغوفولي، وتابع في بيان نشره على "تويتر": "الأمة ستتذكره من أجل مساهمته في تنمية بلادنا".

ووفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن (61 عاما) الرئاسة لباقي ولاية ماغوفولي البالغة 5 سنوات، التي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بفترة رئاسية ثانية، وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة في شرق إفريقيا.