وقالت المدعية العامة دانا نيزيل في بيان، إن جوشوا داكتور البالغ من العمر 21 عاما، نشر في يناير "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني".

وأضافت أن داكتور "ذكر في تلك المنشورات مزاعم عن اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين"، لأن ذلك سيكون، وفق تصوره، "عاملا محفزا لاندلاع ثورة أميركية جديدة".

وأشار البيان أيضا إلى أن "هاتف داكتور المحمول حمل معلومات حول طريقة صنع قنبلة، وكيفية العثور على المواد اللازمة".

وداكتور، الذي سلّم نفسه الثلاثاء، متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي واستخدام كمبيوتر لارتكاب جريمة، وفي حال إدانته فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 8 أبريل المقبل.

وكانت الحكومة الأميركية قد أصدرت في أواخر يناير الماضي تنبيها لمكافحة الإرهاب، يركز للمرة الأولى على التهديد الذي يشكله "المتطرفون" على رئاسة بايدن.

كما أن الرئيس الأميركي تعهد في خطاب تنصيبه بعد اقتحام متطرفين لمبنى الكابيتول، بدحر "التطرف السياسي المتصاعد وجماعات تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي".

وفي أكتوبر 2020 كانت الحاكمة ويتمر هدفا لمجموعة صغيرة من اليمين المتطرف خططت لاختطافها، اعتراضا على إجراءات الإغلاق التي تفرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.