وقالت الوكالة في تقرير حصلت "رويترز" على نسخة منه، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 4"، في انتهاك جديد لاتفاق طهران مع القوى الكبرى.

وبدأت إيران العام الماضي نقل 3 مجموعات من نماذج متطورة مختلفة من محطة فوق الأرض في نطنز، إلى أخرى تحت الأرض لتخصيب الوقود.

وتخصب طهران اليورانيوم بالفعل تحت الأرض، باستخدام أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر 2 إم".

لكن بموجب الاتفاق، فلا يسمح لها بالتخصيب هناك سوى باستخدام الجيل الأول من أجهزة "آي آر 1".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء يوم الاثنين: "في 15 مارس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي (آي آر 4) ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود".