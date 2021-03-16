وبقي سائق السيارة البالغ من العمر 71 عاما، في موقع الحادث، وحاول تقديم المساعدة وعرّف نفسه للضباط.

وقع الحادث في نفق بوسط المدينة، حيث كان الكثيرون يبحثون على ما يبدو عن مأوى للاحتماء من المطر.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن دافيد نيسليت قائد شرطة سان دييغو اعتقال السائق، وأوضح أن التحقيقات جارية معه بسبب قيادته السيارة بينما كان يعاني من إعاقة.

وأضاف نيسليت أن السائق "كان متعاونا ولم يحاول مغادرة المنطقة".

وأوضح عدم علمه بحالة الضحايا قبل وقوع الحادث، وهل كانوا نياما أم جالسين هناك، لكنه أفاد بأن البعض وضعوا خيما ومتعلقات شخصية على طول الرصيف.

وأضاف نيسليت أن السيارة، وهي من طراز "فولفو"، انحرفت إلى اليمين وصعدت بالكامل على الرصيف، قبل أن تعود إلى الطريق حيث توقفت وترجل منها السائق.

وقال كولين ستويل قائد الإطفاء في سان دييغو، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، وأن شخصين على الأقل نُقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقع الحادث، الذي تم الإبلاغ عنه بعد الساعة 9 صباحا بقليل، قرب كلية مدينة سان دييغو.