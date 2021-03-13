ويمثل هذا أعلى عدد تم فحصه منذ 15 مارس 2020، مع بدء انتعاش حركة السفر الجوي بعد تراجعها نتيجة جائحة كورونا.

وتسبب مرض كوفيد-19 في إلحاق ضرر بالغ على الطلب على السفر الجوي، حيث انخفض الطلب على شركات الطيران الأميركية بنسبة 60 في المئة في 2020 وانخفض بنسبة 63 في المئة في يناير.

ولكن مع تزايد عدد الأميركيين الذين يتم تطعيمهم بدأ الطلب والحجوزات سلفا في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، كانت الأعداد المسجلة أمس الجمعة منخفضة بنسبة 38 في المئة عن مستوياتما قبل كوفيد-19.

ويقول الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

ويطمح بايدن إلى تطعيم 100 مليون أميركي خلال أول 100 يوم من عمر إدارته، وهي مهلة تنتهي يوم 29 إبريل.