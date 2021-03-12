وتأتي هذه المناورات بعد أيام قليلة على إجراء الجيش التركي مناورات في البحرين المتوسط وإيجه، تحت اسم "الوطن الأزرق"، وهو شعار المخطط التوسعي التركي في المنطقة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مناورات "نوبل دينا"، شارك فيها فرنسا أيضا، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وتضمنت المناورات تدريبات على مكافحة الغواصات، وسيناريوهات البحث والإنقاذ، وسيناريو يحاكي معركة بين السفن. واختتمت التدريبات الخميس.

وقال قائد العمليات البحرية الإسرائيلية الأميرال إيال هاريل: "خلال الأسبوع الماضي، قادت البحرية تدريبات واسعة النطاق نفذت فيها قدرات في الحرب تحت الماء، والبحث والإنقاذ، ومرافقة القوافل، والقتال السطحي".

وأضاف: "هذه التدريبات لها أهمية قصوى في تعزيز علاقة البحرية مع الأساطيل الأجنبية التي تشترك في المصالح".

واتخذت إسرائيل واليونان وقبرص عددا من الخطوات في الأشهر الأخيرة لتعزيز العلاقات، بما في ذلك خطط متقدمة لبناء كابل كهربائي تحت البحر بقدرة 2000 ميغاوات وخط أنابيب للغاز بطول 1900 كيلومتر (1300 ميل) تحت البحر.

واجتمع وزراء دفاع الدول الثلاث في نوفمبر واتفقوا على زيادة التعاون العسكري.

ودخلت اليونان وقبرص في نزاع مع تركيا، التي أرسلت سفنا للتنقيب عن الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان، وسفن تنقيب في منطقة تطالب قبرص فيها بحقوق خالصة.

ودفع التوتر اليونان وتركيا، حليفتا الناتو، إلى شفير صراع مفتوح العام الماضي.