ومن المتوقع أيضًا أن تسلط الانتخابات الضوء على الشعبية المتزايدة لحزب الخضر البيئي، والذي يمكن أن يكون مفتاح تشكيل الحكومة الألمانية القادمة، ومن المتوقع أن يعلن أول ترشيح له للحصول على منصب المستشارية.

ووسط الاستياء من البداية البطيئة لحملة التطعيم في ألمانيا، ومع تخفيف الإغلاق الطويل تدريجيًا مؤخرا، تواجه كتلة الاتحاد المسيحي المحافظة، التي تنتمي إليها ميركل، رد فعل سلبي على مزاعم بأن اثنين من المشرعين استفادوا من الصفقات لشراء كمامات في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا.

ويعقد هذا معركة شاقة بالفعل لإزاحة اثنين من المحافظين المشهورين - من بينهم وينفريد كريتشمان، الحاكم الوحيد في ألمانيا من حزب الخضر. وقد عزز بقوة من جاذبيته للناخبين الوسطيين على مدى عقد من الزمان، ويقود ولاية بادن فورتمبرغ، وهي قوة اقتصادية تضم صانعي السيارات دايملر وبورش.

ومن المتوقع أن تساعد انتخابات الولايات في تحديد من سيكتسب زخمًا سياسيًا خلال الأشهر المقبلة. وتأتي الانتخابات مع اقتراب يمين الوسط من اتخاذ قرار بشأن مرشح لخلافة ميركل عندما تنتخب ألمانيا برلمانًا جديدًا في 26 سبتمبر.

إنها لحظة غير واعدة بالنسبة للزعيم الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، أرمين لاشيت، لمواجهة أول اختبار سياسي كبير له. وفاز لاشيت الوسطي بقيادة الحزب في يناير.

وقال تروستين فاس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة: "كانت تصنيفات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تنخفض على أي حال، والآن يأتي ما يسمى بـ"قضية الكمامة" على رأس ذلك... الإشارات بالنسبة للحزب وأرمين لاشيت ليست جيدة - يجب توقع نتائج ضعيفة جدًا للحزب".

وسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لعقود على ولاية بادن فورتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا، حيث يحق لحوالي 7.7 مليون شخص التصويت، إلى أن وصل كريتشمان إلى السلطة قبل عقد من الزمان. جاءت هذه النتيجة المذهلة للخضر عندما أدت كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان إلى تسريع نهاية الطاقة النووية في ألمانيا.