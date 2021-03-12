ويأتي هذه الكشف بعد أيام من كشف إسرائيل عن تعرض إحدى سفنها إلى هجوم في خليج عُمان، قالت إن إيران تقف خلفه.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن تل أبيب استهدفت منذ 2019 العديد من السفن الإيرانية التي كانت متجهة إلى سوريا محملة بالنفط.

وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية على سفن النفط الإيرانية تمت بالتنسيق مع واشنطن، فيما لم تعلن إيران عن الهجمات الإسرائيلية على سفنها حتى " لا تبدو علامة ضعف".

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الهجمات تمت بواسطة الألغام البحرية.

وأشارت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإقليميين، لم تكشف أسماءهم إلى أن الهجمات الإسرائيلية طالت 12 ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا.

وفسر المسؤولون هذه الهجمات بمخاوف إسرائيل من أن تشكل هذه الشحنات مصدر ربح لطهران تستغل في تمويل الميليشيات، حيث تمت في مناطق بحرية عدة بالشرق الأوسط مثل البحر الأحمر.

وقال مسؤولون أميركيون إن بعض الهجمات طالت سفنا إيرانية تنقل أسلحة في المنطقة، فيما رفضت إسرائيل التعليق على هذه التقارير.