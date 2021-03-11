وقالت شارون بيكوك، إن سلالة كورونا البريطانية المعروفة باسم "بي.1.1.7" تنتشر بشكل كبير فيما يبدو، في نحو 100 دولة رُصدت فيها خلال الشهور القليلة الماضية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت مديرة معهد دراسات الجينوم الخاص بكوفيد-19، الذي يرصد تحورات الفيروس: "هي أكثر انتشارا بنسبة 50 بالمئة، وهذا هو السبب في أنها أصبحت سائدة بالبلاد".

وتابعت خلال إفادة على الإنترنت للجمعية الملكية للطب: "نعرف الآن أنها انتشرت في أنحاء المملكة المتحدة، وتسبب تقريبا كل حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، بنسبة 98 بالمئة".

وأشارت العالمة إلى أنه "يبدو أن السلالات الأخرى من كورونا في طريقها للاختفاء من بريطانيا".