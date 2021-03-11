وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن إن مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان سيرأس الاجتماع الافتراضي الذي سيجمعه بنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات الخميس.

وقالت هورن "سيركز النقاش على القضايا الإقليمية، بناء على المشاورات الوثيقة بين الجانبين على مدى الأشهر العديدة الماضية".

واضافت أنّ "هذا الاجتماع جزء من الحوار الأوسع المتواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مجموعة كاملة من القضايا ذات الأهمية للعلاقات الثنائية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى مكالمته الهاتفية الأولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد نحو شهر على توليه منصبه.