وتم إرسال الرسالة إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ولجنة الكونغرس الجمهوري الوطني، واللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأحد.

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أن المجلس الوطني الاتحادي، أرسل الجمعة، رسالتين عبر البريد الإلكتروني لجمع التبرعات، طلبت من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم "أكثر مؤيدي الرئيس ترامب ولاءً" التوقيع عليها.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن ترامب كان غاضبًا من أن تلك الجماعات قد تستخدم اسمه لدعم الجمهوريين الذين صوتوا لعزله في المرة الثانية قبيل رحيله عن البيت الأبيض.

وصوت 10 أعضاء جمهوريين في الكونغرس لعزل ترامب في مجلس النواب، وصوت 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين لإدانة الرئيس السابق بتحريض العصابات التي اجتاحت مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وعلى الرغم من بعض المعارضة الطفيفة داخل الحزب الجمهوري، يواصل ترامب تأكيد نفسه زعيما للحزب.

وخلال ظهوره في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين الشهر الماضي، قال ترامب إن حركته "أميركا أولاً" كانت في بدايتها، وأكد أكثر من مرة أنه مستقبل الحزب.

وقد يؤدي طلب عدم قيام أكبر مجموعات جمع الأموال التابعة للحزب الجمهوري بجمع الأموال باسم ترامب، إلى تعقيد جهود الجمهوريين لاستعادة البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما وعد ترامب.