وتقاطرت الطلبات على الموقع الإلكتروني لشبكة متاجر "ليدل" المنافسة، بعدما عرضت مستلزمات إجراء الفحوص في المنازل.

وصرّح متحدث باسم شبكة "ألدي" لصحيفة "بيلد" الألمانية "نؤكد لكل من غادر خاوي الوفاض أن مخزونات جديدة ستصل في الأيام المقبلة".

وتعتمد الحكومة الألمانية على فحوص الأجسام المضادة لفيروس كورونا لتنفيذ استراتيجيتها القائمة على الرفع التدريجي للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي كوفيد-19، وذلك إزاء امتعاض متزايد للرأي العام في ظل بطء وتيرة حملة التلقيح.

واعتبارا من الاثنين سيكون متاحا لكل الألمان الحصول على فحص مجاني واحد أسبوعيا، على أن يجري الفحوص اختصاصيون في صيدليات أو مراكز معتمدة لهذه الغاية.

وأعطي الضوء الأخضر لعدد من المؤسسات الصناعية لإنتاج مستلزمات إجراء الفحوص في المنازل.

والهدف من هذه الاستراتيجية إتاحة هامش حرية أكبر للسكان بعدما فرضت عليهم، على مدى أشهر، قيود صارمة.

لكن الخبراء يشددون على أن الفحوص السريعة أقل دقة من فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروفة بـ"بي.سي.آر"، ويؤكدون أن التقيّد بالتدابير الوقائية يجب أن يستمر حتى عندما تكون النتيجة سلبية.

وطرحت شبكة "ألدي" للبيع بالتجزئة علبة فيها خمسة فحوص بسعر 24,99 يورو، على أن يحصر الشراء بعلبة واحدة للفرد. ويجرى الفحص عبر الأنف، وتظهر نتيجته بعد 15 دقيقة.

أما العلبة المماثلة التي تطرحها "ليدل" فسعرها 21,99 يورو.

موازاة مع ذلك، ستطرح الفحوص للبيع في كبرى الصيدليات وغيرها من المراكز في كل أنحاء البلاد، خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الذي تعرّض لانتقادات على خلفية بطء حملة التلقيح، أن كميات فحوص الأجسام المضادة لفيروس كورونا ستكون "أكثر من كافية" للجميع، بينها 50 مليون فحص مجاني في الشهر.

لكن البعض شكك في مدى جاهزية السلطات المحلية لتلبية الطلب الهائل.

وقالت وزيرة شؤون الأسرة، مانويلا شفيسيغ، رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، إن متاجر البيع بالتجزئة أكثر جاهزية من الحكومة الفيدرالية.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وافقت، مساء الأربعاء، على رفع تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19، إزاء استياء الرأي العام ووزراء في حكومتها، قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.

وسجّلت ألمانيا السبت 9557 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و300 وفاة، وفق معهد روبرت كوخ.