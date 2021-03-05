كما أعربت هاريس عن دعمها القوي لاتفاقيات إسرائيل الأخيرة مع دول العالم العربي والإسلامي، وشددت على أهمية تعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وقال البيت الأبيض إن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتيهما "لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين".

واتفقت هاريس ونتنياهو على أهمية استمرار التعاون الوثيق والشراكة في قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وسلوك النظام الإقليمي الخطير.