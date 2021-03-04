واستشهد موقع 38 نورث، المتخصص في دراسات كوريا الشمالية، بالصور على أنها تشير إلى أن محطة بخار تعمل بالفحم في مجمع يونغبيون النووي في الشمال، تعمل بعد حوالي عامين من التوقف.

ولوحظ دخان يتصاعد من مدخنة المصنع في أوقات مختلفة من أواخر فبراير وأوائل مارس.

وقال الموقع، الأربعاء، إن هذا يشير إلى أن "الاستعدادات لإعادة معالجة الوقود المستهلك قد تكون جارية لاستخلاص البلوتونيوم اللازم لصنع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".

لكنها أضافت أن "هذا قد يعني أيضًا ببساطة أن المنشأة قيد الإعداد للتعامل مع النفايات المشعة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إن بعض المنشآت النووية في كوريا الشمالية استمرت في العمل، مشيرًا إلى تشغيل محطة البخار التي تخدم مختبر الكيماويات الإشعاعية في يونغ بيون.

والمختبر هو منشأة يتم فيها استخراج البلوتونيوم عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك المزالة من المفاعلات.

وقال غروسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لموقع الوكالة على الإنترنت: "لا تزال الأنشطة النووية لكوريا مصدر قلق بالغ... إن استمرار البرنامج النووي لكوريا يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهو أمر مؤسف للغاية".

ويعد البلوتونيوم أحد مكونين رئيسيين لبناء أسلحة نووية إلى جانب اليورانيوم عالي التخصيب.

ويحتوي مجمع يونغبيون، شمال العاصمة بيونغ يانغ، على مرافق لإنتاج كلا المكونين.

وليس من الواضح بالضبط مقدار البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة أو اليورانيوم عالي التخصيب الذي تم إنتاجه في يونب يونغ وأين تخزنه كوريا الشمالية.

وتختلف التقديرات الخارجية حول الترسانة النووية لكوريا الشمالية. ففي عام 2018، قال مسؤول كوري جنوبي للبرلمان إن كوريا الشمالية قد تمتلك ما يتراوح ما بين 20 إلى 60 قنبلة.