وأنكر موهادي (71 عاما) الاثنين ضلوعه في العلاقات المزعومة، لكنه قال إنه سيتنحى "لإنقاذ صورة حكومتي".

يشار إلى أن نائبيْ رئيس زيمبابوي أعزبان بعد طلاقهما.

تتضمن واحدة من علاقات موهادي المزعومة علاقة بضابطة مخابرات متزوجة.

وقدمت وسائل إعلام إلكترونية تسجيلات لمحادثات هاتفية، ظهر فيها رجل يبدو صوته مثل صوت موهادي، يتحدث مع عدة نساء أخريات ويرتب لمواعيد غرامية.

موهادي، المحارب السابق في حرب الاستقلال في السبعينيات من القرن الماضي ضد حكم الأقلية البيضاء، كان عضوا بارزا بالحكومة على مدار عقود، وينكر أنه الرجل الذي يظهر صوته في التسجيلات.

وفي رسالة استقالته، قال إنه ضحية "لتضليل المعلومات وفبركة الصوت والتشويه السياسي المتعمد".