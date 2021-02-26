وقال مسؤول في البنتاغون للصحفيين مساء الخميس، إن مجموعة أهداف عسكرية تم تدميرها بالكامل بعدما توافرت معلومات استخباراتية مفادها أن الجماعة المسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات صاروخية ضد مواقع لقوات أميركية منتشرة في العراق.

وأوضح المسؤول أن "المجموعة المستهدفة داخل سوريا تتلقى تعليمات ودعما مباشرا من الحرس الثوري الإيراني، ولديها تاريخ طويل في تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مصالح أميركية".

وختم المسؤول في إجابة على سؤال لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن النفس وردع أي تهديد إيراني سواء كان في سوريا أو خارجها".

وتعد الضربة أول عملية عسكرية تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضد مجموعات إيرانية، في وقت تسعى به إلى استئناف حوار مع طهران بوساطة أوروبية بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

ويؤكد إعلان وزارة الدفاع ما قاله مسؤولان أميركيان لـ"رويترز"، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة وجهت ضربة جوية في سوريا استهدفت هيكلا تابعا لجماعة مدعومة من طهران.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، إن الرئيس الأمريكي وافق على توجيه الضربة.

وكشفت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية أن بايدن وافق على الضربة الجوية ضد أحد الميلشيات المدعومة إيرانيا في سوريا "بعد تورطها في هجمات على جنود أميركيين في العراق".