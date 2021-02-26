وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الأطفال الأربعة وأمهم نجوا من الموت، بعد حريق اندلع في منزلهم بمدينة إسطنبول التركية.

وحسبما توثق مقاطع الفيديو، ألقت الأم الأطفال من نافذة الطابق الثالث، فيما كان دخان أسود كثيف ينبعث من المبنى.

وانتشر مقطع مصور لكل طفل وهو يسقط، فيما استخدم متطوعون غطاء ليلتقطوا الأطفال عند سقوطهم لحمايتهم من الأذى.

وسمع المتفرجون وهم يصرخون وسط أصوات الإنذار، فيما صرخ البعض في الأم لمنعها من إلقاء الأطفال، لكنها لم تستجب لنداءاتهم.

ونقل الأطفال إلى المستشفى، فيما أوضحت وسائل إعلام تركية أنهم بخير ولم يصابوا بسوء، كما خرجت الأم من المنزل بسلام ونقلت إلى المستشفى أيضا.

وقالت تقارير صحفية تركية إن الحريق اندلع أولا في لوحة كهربائية، ثم انتشر في البناية، فيما تم إنقاذ طفلين آخرين وشخصين بالغين أيضا.