وقال البيت الأبيض إن هذه الأقنعة لن تكون باهظة الثمن وعالية الجودة وستكون قابلة للغسل ومتسقة مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسيتم تصنيع كل هذه الكمامات في الولايات المتحدة، ولن تؤثر على توفر الكمامات للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وستتوفر الأقنعة بداية من مارس وحتى مايو المقبل.

ونتيجة لهذه الإجراءات، سيحصل ما يقدر بنحو 12 إلى 15 مليون أميركي على الكمامات، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

لقاح جديد

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أميركية أن ما يتراوح بين 3 و4 ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن لقاح فيروس كورونا المستجد ذا الجرعة الواحدة الذي أنتجته شركة "جونسون آند جونسون" يوفر حماية قوية ضد الأمراض والوفاة من مرض "كوفيد 19".

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء، فإن اللقاح يقلل من انتشار الفيروس عن طريق الأشخاص الذين أخذوا التطعيم.

وأوضحت البيانات أن اللقاح حقق معدل فعالية إجمالية بنسبة 72 في المئة في الولايات المتحدة.

وأضافت أن هذا اللقاح أظهر فعالية عالية أيضا ضد نسختي الفيروس المتحورتين اللتين ظهرتا في كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وسجل اللقاح في تجارب مختبرية على نطاق واسع، فعالية ضد الحالات الخطيرة بنسبة 85.9 في المئة في الولايات المتحدة و81.7 في المئة في جنوب إفريقيا و87.6 في المئة في البرازيل.

وأضافت الهيئة أن لقاح "جونسون آند جونسون" الذي قد يساعد في تسريع عملية التطعيم من خلال جرعة واحدة لا اثنتين، آمن للاستخدام.

ويشكل هذا الإعلان خطوة أخرى نحو استخدام خيار لقاح ثالث في الولايات المتحدة، بينما يناقش مستشارو الهيئة المستقلون ما إذا كانت هناك أدلة قوية بما يكفي للتوصية بالاستخدام.