وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثمانية ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعا من 2.2 مليون في 2018.

وقال ميجول باريتو، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في بيان: "أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 بالفعل إلى جعل الغذاء على أرفف السوق بعيدا عن متناول الأكثر ضعفا عندما ضربهم الإعصاران إيتا وإيوتا".

وكان يشير إلى إعصارين ضربا أميركا الوسطى في نوفمبر.