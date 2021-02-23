وأضاف ساموالت للصحفيين بعد تحليل أولي لمسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة، أن المحرك الذي صنعته شركة "برات آند وتني" تعطل متسببا في "ضجيج عال" بعد أربع دقائق على إقلاع الطائرة من دنفر بولاية كولورادو.

وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث شبيها بتعطل محرك في طائرة رحلة أخرى لشركة "يونايتد" كانت متجهة إلى هاواي في فبراير 2018، وأُرجع السبب فيه إلى كسر ناجم عن إجهاد المعادن في إحدى شفرات مروحة.

وتابع قائلا: "من المهم أن نفهم الحقائق والملابسات والظروف المتعلقة بهذا الحدث بعينه قبل مقارنته بأي حدث آخر"، حسبما نقلت "رويترز".

وبيّن أن أضرارا طفيفة لحقت بجسم الطائرة ولا تشمل أضرارا هيكلية، لافتا إلى أن مجلس سلامة النقل سينظر في سبب انفصال غطاء المحرك عن الطائرة، وسبب نشوب حريق رغم وجود ما يشير إلى فصل الوقود عن المحرك.

والمحرك المعطل على طائرة "بوينغ 777" المصنعة قبل 26 عاما، والذي تناثر منه حطام على إحدى ضواحي دنفر، كان من طراز "برات آند وتني 4000" واستُخدم في 128 طائرة، أي أقل من 10 في المئة من الأسطول العالمي لطائرات "بوينغ 777" ذات البدن العريض، والبالغ قوامه أكثر من1600 طائرة.

وسيُجرى فحص شفرة المحرك الثلاثاء بعد إرسالها جوا إلى مختبر تابع لشركة "برات" تحت إشراف المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل.

وأوصت "بوينغ" شركات الطيران بتعليق استخدام الطائرات إلى أن تضع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية بروتوكول تفتيش مناسبا.