جاء ذلك بعد إبرام صفقة بشأن تشريع من شأنه أن يجعل الشركات الرقمية العملاقة تتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري.

وأكد وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ وفيسبوك، في تصريحات، أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن تعديلات على التشريعات المقترحة، والتي ستجعل فيسبوك وغوغل يدفعان أموالا مقابل الأخبار التي يتم نشرها على منصتيهما.

وحظر فيسبوك إمكانية وصول المستخدمين الأستراليين إلى الأخبار ومشاركتها الأسبوع الماضي، بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون الأربعاء الماضي.

وسيناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدل اليوم الثلاثاء.

وقال فرايدنبرغ ووزير الاتصالات بول فليتشر في بيان إن "إدارة فيسبوك أبلغت الحكومة بأنها تنوي رفع الحظر على الأخبار الأسترالية في الأيام المقبلة".