وتتوزع هذه الملايين من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على سكان 107 دول ومناطق في العالم، بحسب ما أفادت فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإنه حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، كان قد تم إعطاء 201 مليون و42 ألفا و149 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، لكن هذا العدد أقل من الواقع لأن دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو 10 أيام.

وبحسب التعداد الذي أجرته فرانس برس استنادا لمصادر رسمية، فقد أعطيت 45 في المئة من هذه اللقاحات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، رغم أنها لا تضم أكثر من 10 في المئة من سكان العالم.

وتعهدت الدول السبع، الجمعة، بتوزيع أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة، كما أعلنت مضاعفة دعمها الجماعي للتطعيم ضد "كوفيد-19" ليبلغ 7.5 مليارات دولار، خصوصا عبر آلية الأمم المتحدة "كوفاكس" بإدارة منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن، تم إعطاء أكثر من 9 جرعات من أصل 10، أي ما يعادل 92 في المئة، في الدول ذات الدخل "المرتفع" أو "المتوسط الأعلى"، كما حددها البنك الدولي، وتضم أكثر من نصف سكان العالم (53 في المئة).

وبين الدول التسع والعشرين ذات الدخل "المنخفض"، بدأت غينيا ورواندا فقط حملات التطعيم.

أما الدول التي تمكنت من تطعيم أكثر من 10 في المئة من السكان بجرعة واحدة على الأقل، فهي إسرائيل (33%) وبريطانيا (25%) والبحرين (16%) والولايات المتحدة (13%) وتشيلي (12%) وسيشيل (43%) وجزر المالديف (12%).

وبالنظر إلى عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في دولة الإمارات، فقد تلقى ما بين 25 و50 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها وصل إلى 5,553,391 جرعة.

وتتوقع وزارة الصحة في الإمارات أن يتم تطعيم 75 في المئة من السكان خلال شهرين.

ومن حيث القيمة المطلقة، تأتي الولايات المتحدة في الطليعة، إذ استخدمت 59.6 مليون جرعة، متقدمة على الصين (40.5 مليون حتى التاسع من فبراير) وبريطانيا (17.5 مليونا)، والهند (10.7 ملايين) وإسرائيل (7.1 ملايين).