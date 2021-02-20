وقالت للصحفيين متحدثة على متن على متن طائرة الرئاسة الأميركية إن أي دعوة لروسيا للانضمام إلى مجموعة السبع ستكون بمشاركة جميع أعضاء المجموعة.

وأفادت ساكي "لا أعتقد أننا سنوجه دعوات جديدة إلى روسيا أو نكرر دعوات جديدة لروسيا"، وتابعت "من الواضح أن الدعوة ستتم بالشراكة مع شركائنا في مجموعة السبع".