وأضافت جين ساكي، التي ترافق الرئيس جو بايدن في رحلة داخلية إلى ولاية ميشغن، أن "الرئيس جدد التأكيد على الانفتاح على الحوار الدبلوماسي، وأن الإدارة لا تتوقع اتخاذ خطوات إضافية".

كما أوضحت أن "دعوة الأوروبيين هي لإجراء محادثة دبلوماسية، وأن مجموعة 5+1 هي القناة التي كانت الإدارة الأميركية تستخدمها في السابق".

واعتبرت أن "جزءا من خطأ قرارات الإدارة السابقة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، هو أنه لم يعد لدى الولايات المتحدة رؤية لما كان يحدث على الأرض".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي طالبت إيران الولايات المتحدة، بإنهاء العقوبات المفروضة عليها، قبل العودة للاتفاق النووي الذي أبروم عام 2915، وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.