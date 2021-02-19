وقال القصر في بيان "إنهما لن يعودا عضوين عاملين في الأسرة الملكية"، حسبما نقلت وكالة "الأسوشيتد برس".

وأشار البيان إلى أن مناصب هاري كقائد عام لمشاة البحرية الملكية وقيادته لمجموعات عسكرية أخرى، ستحال إلى الملكة إليزابيث الثانية، قبل توزيعها على أفراد الأسرة الآخرين.

وتم الاتفاق عندما تنحى دوق ودوقة ساسيكس، عن مهام الحياة الملكية، أوائل عام 2020، على أنه ستتم مراجعة الوضع بعد عام.

وكان ميغان وهاري قد أعلنا العام الماضي عن تنحيهما عن مهامهما الملكية، والانتقال إلى أميركا الشمالية، معللين القرار بما وصفوه بتدخلات ومواقف عنصرية لا تطاق من قبل وسائل الإعلام البريطانية.

ويقيم هاري وميغان حاليا في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، وينتظران مولد طفلهما الثاني، الذي سيكون الشقيق الأصغر لرضيعهما آرتشي.