يأتي الاحتجاج بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث تشيشمي ستجري مسحا بحريا من 18 فبراير حتى الثاني من مارس في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس تارانتيليس للصحفيين "هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية". وذكر مسؤولون بالحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة تعتبر المنطقة جزءا من المياه الدولية وإن الأبحاث المتعلقة بدراسة المحيطات ليس لها علاقة بالخلاف بشأن امتداد الجرف القاري للبلدين.

وأضافوا أن السفينة تشيشمي ستجري نفس النوع من المسوح العلمية التي أجرتها اليونان في المنطقة في الآونة الأخيرة والمسموح بها بموجب اتفاق يعود لعام 1976 بين البلدين.

وقال المسؤولون اليونانيون إنه بالرغم من أن السفينة تعمل في المياه الدولية، فإن مسؤولية إصدار إخطارات بحرية في ذلك الجزء من بحر إيجه من اختصاص اليونان.