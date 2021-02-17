وذكر جهاز الأمن أنه ضبط حزاما ناسفا وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن الموقوفين أعضاء في جماعة التكفير والهجرة التي تسعى لإقامة خلافة.

وأكد جهاز الأمن أنهم "إلى جانب نشر دعاية إيديولوجية وتجنيد أتباع جدد، كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريب وهجمات إرهابية في شمال القوقاز".

وخلال عمليات دهم في أربع مناطق من بينها القرم، قال الجهاز وهو وكالة الاستخبارات الداخلية، إنه صادر نسخا من مواد متطرفة ومتفجرات بينها حزام ناسف وأسلحة أوتوماتيكية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الجهاز أنه وجهت للموقوفين تهمة تنظيم أنشطة إرهابية والمشاركة في جماعة إرهابية.

وتعلن السلطات الروسية بصورة متكررة عن عمليات للقضاء على خلايا مشتبه بها وخصوصا في جنوب البلاد وجمهورية الشيشان ذات الغالبية المسلمة.

وتتهم منظمات حقوقية رئيس حكومة تلك المنطقة رمضان قديروف الذي يحكم بقبضة من حديد، باستخدام خطر التطرف للقضاء على المعارضة.

وساهمت الحرب الشرسة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ضد المتمردين في الشيشان عام 1999، في زيادة شعبية الحاكم القوي للمنطقة.