ويأتي الحديث عن هؤلاء النساء بعد تعيين الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا، الاثنين، مديرة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا المنصب.

ونُلقي الضوء في هذا التقرير على أبرز النساء اللائي يقدن مؤسسات دولية ضخمة في الوقت الراهن:

كريستين لاغارد: تبلغ من العمر 65 عاما وتترأس البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2019.

كريستالينا جورجيفا: تبلغ من العمر 67 عاما وتشغل منذ أكتوبر 2019، منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

أودري أزولاي: عمرها 48 عاما، وهي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) منذ نوفمبر 2017.

ويني بيانيما: تبلغ من العمر 62 عاما، وتشغل منذ نوفمبر 2019، منصب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية.

أورسولا فون دير لاين: تبلغ من العمر 62 عاما وهي رئيسة المفوضية الأوروبية منذ ديسمبر 2019.

نغوزي أوكونجو-إيويلا: تبلغ من العمر 66 عاما وأصبحت مديرة لمنظمة التجارة العالمية، وستبدأ مهامها ابتداء من مارس 2021.