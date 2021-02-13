ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم الجمارك الإيرانية في إقليم خراسان بشمال شرق البلاد قوله، إن الانفجار وقع وقت الظهيرة تقريبا عند موقع إسلام قلعة الجمركي الحدودي في أفغانستان.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، السبت، في سلسلة تفجيرات واشتباكات هزت أفغانستان.

وذكر مسؤولون، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" أن 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد لقوا حتفهم، وأصيب 7 بجروح خطيرة في 3 تفجيرات في شرقي البلاد وجنوبها، كما أصيب 3 مدنيين في الشرق.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.