وقالت غريفيث، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تستنكر الهجمات ضد المدنيين سواء في اليمن أو السعودية.

وأضافت: "السعودية شريك مهم لأميركا ونحن نقدر هذه الشراكة الوثيقة.. واشنطن ملتزمة بحماية أمن السعودية وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قائلة "سنبحث عن فرص لتعزيز الدعم للمملكة لتحصين قدراتها في الدفاع عن أراضيها".

ولفتت غريفيث إلى أن بلادها تأخذ بعين الاعتبار معاناة الشعب اليمني من الصراع، مضيفة "سنعمل مع شركائنا لدراسة الوضع على أرض الواقع وإحلال السلام وفي نفس الوقت ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك".

وأكدت إن الولايات ستواصل ممارسة الضغط على الطرف الحوثي وفي نفس الوقت تركز على الطريق السياسي والدبلوماسي.

وأبرزت: "نحن ملتزمون كامل الالتزام بالحل الدبلوماسي، وفي نفس الوقت نقف جنبا إلى جنب مع حلفائنا في المنطقة، بما فيهم السعودية والإمارات".

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أفادت، الأربعاء، بحدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل المليشيا الحوثية.